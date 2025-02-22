В Петрозаводске пройдет форсайт-завтрак «Бизнес-тренды Карелия-2030»

На мероприятие приглашают представителей бизнес-сообщества и всех, кому важно узнать перспективы развития бизнеса и республики в ближайшие годы Что ждёт предпринимателей региона с самой протяженной в России границей с НАТО? Какие вызовы и возможности появляются у республики в ближайшие годы? ….