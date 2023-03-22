Налоговая служба проверяет петербуржцев, которые сдают квартиру в аренду

Арендодателям необходимо задекларировать заработанные деньги и своевременно выплачивать налоги.Владельцы квартир в Санкт-Петербурге, сдающие их в аренду, начали получать письма из Федеральной налоговой службы с требованием предоставить налоговые декларации о доходах от сдачи жилья.
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