Налоговая служба проверяет петербуржцев, которые сдают квартиру в аренду

Арендодателям необходимо задекларировать заработанные деньги и своевременно выплачивать налоги.Владельцы квартир в Санкт-Петербурге, сдающие их в аренду, начали получать письма из Федеральной налоговой службы с требованием предоставить налоговые декларации о доходах от сдачи жилья.