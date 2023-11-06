Шольц призвал немцев отчаянно защищать евреев

Немцам следует проявить мужество при защите евреев. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, любое нападение на представителей этой национальности на территории страны является вызовом для германского общества.
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