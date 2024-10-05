Барнаульцы рассказали, каких учителей любили в школе чаще остальных

Опрос, проведенный ко Дню учителя показал, что большинство жителей краевой столицы положительно относятся к празднику Любимыми школьными учителями барнаульцы чаще всего называют преподавателей словесности.
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