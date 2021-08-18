О силе молитве (духовные наставления и поучения)

ЗНАЙ, возлюбленне, что, как птица без крил, и воин без оружия, тако христианин без молитвы. Молись убо усердно Христу Господу, и себе отдай Ему в правление, и будет по Своему человеколюбию испралять и вести тебя к вечному животу и блаженству.