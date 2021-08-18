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О силе молитве (духовные наставления и поучения)

О силе молитве (духовные наставления и поучения)

   ЗНАЙ, возлюбленне, что, как птица без крил, и воин без оружия, тако христианин  без молитвы. Молись убо усердно Христу Господу, и себе отдай Ему в правление, и будет по Своему человеколюбию испралять и вести тебя к вечному животу и блаженству.

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