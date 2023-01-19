Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.01.2023 день

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.01.2023 день

Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующее решение принял российский кабмин.

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