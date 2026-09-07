Андреа Стелла: Победа Антонелли показывает, что обгонять стало слишком легко

MercedesРуководитель McLaren Андреа Стелла считает, что победа Кими Антонелли на Гран При Италии показала одну из особенностей современной Формулы 1.
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