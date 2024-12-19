В КЦ на 3-й Северной линии покажут спектакль «Снежная королева: История Кея и Герды»

В субботу, 21 декабря в культурном центре «Северный» для юных зрителей и их родителей покажут спектакль «Снежная королева: История Кея и Герды» детской театральной студии «Софит» под руководством актрисы театра имени М.
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