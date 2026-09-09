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Иркутск Сегодня

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Зиминская прокуратура через суд помогла участнику СВО получить положенные выплаты

Зиминская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о защите его социальных прав.

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