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Царьград

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"Итог прошедшей ночи — 36 украинских беспилотников": фронтовая сводка глазами Котёнка

"Итог прошедшей ночи — 36 украинских беспилотников": фронтовая сводка глазами Котёнка

Военный блогер Юрий Котёнок честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.Военкор Котёнок подвёл в своём Telegram-канале итоги минувшей ночи по сбитым украинским беспилотникам.

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