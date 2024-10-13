Медведев напомнил про многочисленные разделы Польши и Варшаву в составе России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «не будить зверя» в ответ на заявления бывшего главы генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака о возможных ударах по Санкт-Петербургу.
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