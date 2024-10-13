Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ФАШИСТСКИЕ  УБЛЮДКИ ...!!!ВСУ вывезли всю с...
  • Юрий Зубрин
    В своём репертуаре ...С Донбасса тащили ,везли что под руку попадет и здесь тоже самое .Правильно говорят про горбато...ВСУ вывезли всю с...
  • Александр Ляшенко
    Вы кому претензию высказали?Участие корейских...

Медведев напомнил про многочисленные разделы Польши и Варшаву в составе России

Медведев напомнил про многочисленные разделы Польши и Варшаву в составе России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «не будить зверя» в ответ на заявления бывшего главы генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака о возможных ударах по Санкт-Петербургу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх