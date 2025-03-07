Директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга получила награду «Влиятельные женщины Петербурга»

Она рассказала о том, что ее переполняют радостные эмоции В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Влиятельные женщины Петербурга», организованная изданием «Деловой Петербург».
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