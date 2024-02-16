123456 и «подружка»: названы любимые пароли россиян

Пользователи в 2023 году продолжили устанавливать простейшие пароли и использовать одинаковые сочетания символов для разных сайтов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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