Медвежий угол
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Медвежий угол

38 752 подписчика

Зеленского отвергает турецкая земля

Зеленского отвергает турецкая земля

БлокнотРУ Факир был пьяный и фокус не удался: в США «раскусили» трюк Зеленского с переговорами Военный эксперт Анатоль Ливен считает, что для украинского лидера важнее всего понравиться президенту Трампу.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Зеля - жалкое явление: раздутый пузырь, наполненный вонючим газом.
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9 час.
В
Владимир
Россия пришла за своими землями. Она их возьмёт и это навсегда!!!
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8 час.
Бендер Задунайский
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7 час.
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