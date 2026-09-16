Банк России выдал 12 новых лицензий РНКО с начала 2026 года

С начала 2026 года в России добавилось 12 РНКО, увеличивая количество таких организаций до 50. Новые лицензии выданы Банком России.
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