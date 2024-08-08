Бухгалтер из Южно-Сахалинска подозревается в хищении 11 миллионов рублей у IT-компании

Жительница Южно-Сахалинска подозревается в крупном мошенничестве после того, как полиция обнаружила, что она незаконно получила более 11 миллионов рублей со счета своего бывшего места работы в частной IT-компании.
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