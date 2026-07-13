Названа цель атак ВСУ на гражданские автобусы

Цель атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население и мирные объекты — раскачивание ситуации внутри России, объяснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
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