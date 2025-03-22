ХАМАС заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжаются

Переговоры палестинского движения ХАМАС с посредниками по вопросу прекращения огня в секторе Газа и соглашения об обмене пленными не прекращались, 22 марта со ссылкой на представителя ХАМАС сообщает турецкое агентство Anadolu.
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