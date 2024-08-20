Телеведущая Тина Канделаки поделилась фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Телеведущая Тина Канделаки показала подписчикам редкие снимки с мужем Василием Бровко. Романтические фотографии она опубликовала в своем аккаунте в Instagram* «Когда любовь обретает командный голос, шепот ненависти может доставлять удовольствие.
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