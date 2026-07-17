Армия России поразила цеха сборки беспилотников ВСУ в Одессе. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в ведомстве.