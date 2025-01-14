Игорь Докучаев: Старый Новый год – удивление для иностранцев

14 января в России отмечают Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю. Тему комментирует редактор газеты «МК в Твери» Игорь Докучаев: — В детстве сочетание слов Старый Новый год казалось чем-то непонятным, противоречивым, даже магическим.
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