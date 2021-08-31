Успехи СССР - это успехи великой русской державы

Любопытно, однакоПолитикаУспехи СССР - это успехи великой русской державы Школа экзорцистов Никто в здравом уме не утверждает, что в РИ был рай - проблемы имели место быть, конечно.Вернуться к статье4214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ТурчинЧто за пидорас кропал сей опус????????????????????СГСергей Гре_вБред сивого мерина..Борис НиколаевичПри чём бездоказательный!Серж ПрологовИ какие же тебе "доказательства" нужны? Того что сиськализьма рухнуло по всему миру? Или чего?Александр КлюяновЛюбопытно, однако, на каких ИДИОТОВ можно натолкнуться на инетпросторах. Проблеска ума у них хватает лишь на то, чтобы не открывать своё face. Объявляем полный игнор этому любопытному, злобному существу.Николай КондратюкОдно слово: говно.Nikolay StepanovДа прав же автор, и мои мысли он выразил, чего беснуются читатели?Татьяна ТучакСука продажная, коммунисты ничего не создали? Отключи электричество и поселись в землянке! Потому что все, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, дома, больницы, поликлиники, школы - все построили коммунисты. А тебе и таким уб..дкам как ты гореть в аду, чтобы не плевал на своих дедов и отцов, тварь!Борис НиколаевичНу, значит ты сам или из буржуйского роду племени, или мошенник, или ворюга! Ибо только у таких мразей могут быть такие мысли! А у нормальных людей они вызывают нормальную блевотину на подобные статьи!Серж ПрологовНе понял. А что порочного в "буржуйском роду-племени"? Ты, скот ебаный, кажется сеешь социальную рознь в СМИ?Nikolay StepanovДура! И без комуняк создали бы не хуже, только без неисчислимых жертв и исковерканных судеб.Nikolay StepanovВот так и знал, что окрысятся на меня сторонники комуняк. И без них сделали бы не хуже, только без неисчислимых жертв и исковерканных судеб.Лада КрымоваДремучее существо, выходит, что до 17-го года в РИ не было электричества, больниц, школ и даже зданий? Все-все построили коммунисты? И беспартийных не привлекали? Сектантская вера, помноженная на демоническую злобную одержимость. Действительно, впору вызывать экзорциста. .Ингерман Ланскаявыкидыш егешный, это Мск в 1896-мДмитрий ДемочкинМОжно как угодно относиться к автору, но коммунисты по всему миру показали нежизнеспособность своего учения, утопичность и вредность. Все страны, а из было немало, которые из-за подачек или давления СССР выбрал этот путь ,давно от него отказались. Осталась Северная Корея. Китай-только название. и Куба уже совершенно другое.Татьяна ТучакЕще один продажный бот, будьте вы прокляты иуды!Серж ПрологовСлушайте, робяты! Ани слишком ли мы заигрались в толеорастию? Г. Гарант Конституции! ДОКОЛЕ всякая сволочь будет изгаляться в проклятиях, оскорблениях и унижениях БОЛЬШИНСТВА граждан страны?Дмитрий ДемочкинВы про себя? Судя по типичным истерикам , бот-это ВЫ!(Борис НиколаевичЭто ты то, вражина,"большинство" населения страны ?! Ну! Ну! Время покажет кто является большинством народа в стране!СветланаСкорее Вы оскорбляете всех ---Серж ПрологовА где тут ВСЕ? Тут речь о ПЕРСОНАЛИЯХ!СветланаВот этот комментарий 2 к примеру ---Татьяна ТучакСтатья заказная - дизлайк поставить невозможно. Писали продажные зомбопутинцы.Ингерман Ланскаячмо бандеровское, ты про свой бандерстан страдай..Игорь ВоробьевРуководство Северной Кореи придерживается своего курса только потому, что при любом другом они сразу потеряют власть. Хотя, конечно, знают, что это всё равно ненадолго.Дмитрий ДемочкинУвы! Не знают! Те,кто догадывается-бегут оттуда и их убивают. Даже у нас до сих пор есть еще фанаты КПРФ, свято верящие в правильность Папы Карло, Энгельса и Ленина.Nikolia VovchenkoРуководство Сев.Кореи отрабатывает задуманную для неё роль...Серж ПрологовА почему "русский"? Сталин был грузин, Троцкий еврей, картавый полу-калмык (или кто там), полу-немец с примесью иудаизма, войну выиграли на АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ нефти и пр.пр.пр... ни слишком ли фашизм-зюгандосарнизм расшевелился?Дмитрий ДемочкинВы как-то забыли Берию, Ордженикидзе, Ягоду,......лень перечислять. Там сплошные русские сидели)))Серж ПрологовНу так и мне лень перечислять. Потому что есть еще и Шаумян и Каганович и много кто. И хер его знает что бы мы (сссрань) делали без УЗБЕКСКОГО хлопка, без украинской промышленности, без казахского хлеба. Да и полезные ископаемые (мы так гордились, что "у нас вся таблица Меделеева!") были разбросаны по ВСЕЙ территории страныБорис НиколаевичТы сейчас посмотри какие в фворитах русские Роттенберги, Вексельберги Абрамовичи, Миллеры, авторы конституции Клишасы, ну очень русские! Но это так к слову. Я ничего не имею против разных национальностей! Вовсех национальносях большинство народа это порядочные люди, трудяги. Но и мироеды так же всех национальностей есть мироеды, и им пелвать кого грабить хоть своих соплеменников, хоть другие народы! Так что ты тут не намекай ни национальные принадлежности основателей Советского Социалистиеского государства!Серж ПрологовИ что? Ты, сука фашистская, ну-ка рассказал быстренько, где мы речь ведем о сегодняшнем персонализированном национализмировании? то у вас, мрази гитлеровской, "всех успехов добились русские"...СветланаЗюганов коммунист ??? Он из приспособленцев КПСС...СветланаВ России есть где выращивать хлопок ??? Таблица Менделеева есть и в Казахстане... Да вы ещё и националист...СветланаСветлана((( "всех успехов добились русские"... ))) ??? --- А как же остальные национальности СССР ??? В ВОВ плечом к плечу с русскими били фашистов разные национальности... Или отрицать будите ??? Учите историю и пополняйте запас слов когда комментируете.РОМАН МолчановПри чём здесь,конкретные личности ? Народ жил замечательно ! И этого достаточно.ИИринаСоветские коммунисты решили ВСЕ проблемы ,доставшиеся им от РИ ,включая массовые эпидемии ,голод каждый 2-3 года ,неграмотность большинства населения ,промышленная отсталость РИ ,а вот их бесноватые враги ,захватившие республики СССР ,угробили ВСЕ отрасли в них ,доказали ,что они способны создать кучу проблем своей стране и народу ,но категорически не способны решать проблемы ,а только трусливо сваливать ответственность за них-на коммунистов ,чекистов ,русских/москалей ,Запад .sergo38 Марков👏Виктория Козина (Гуща)Ну, дура баба. Это как же надо было ненавидеть свой народ, что бы устроить в стране поголовную грамотность, 8-часовой рабочий день и прочие ужасы вроде бесплатной медицины, образования и прочих безобразий вроде освоения Сибири и Дальнего востока.ВПВячеслав ПронинФу,какая гадость.!Прчитал,а впечатление такое будто испачкался.Сказать,что автор дебил с самомнением на аналитику,значит ничего не сказать...АлександрБСК (бред сивой кобылы).Комментировать
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