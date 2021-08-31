Любопытно, однако

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Успехи СССР - это успехи великой русской державы

Успехи СССР - это успехи великой русской державы

Школа экзорцистов Никто в здравом уме не утверждает, что в РИ был рай -  проблемы имели место быть, конечно.

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Александр Турчин
Что за пидорас кропал сей опус????????????????????
Сергей Гре_в
Бред сивого мерина..
Борис Николаевич
При чём бездоказательный!
Серж Прологов
И какие же тебе "доказательства" нужны? Того что сиськализьма рухнуло по всему миру? Или чего?
Александр Клюянов
Любопытно, однако, на каких ИДИОТОВ можно натолкнуться на инетпросторах. Проблеска ума у них хватает лишь на то, чтобы не открывать своё face. Объявляем полный игнор этому любопытному, злобному существу.
Николай Кондратюк
Одно слово: говно.
Nikolay Stepanov
Да прав же автор, и мои мысли он выразил, чего беснуются читатели?
Татьяна Тучак
Сука продажная, коммунисты ничего не создали? Отключи электричество и поселись в землянке! Потому что все, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, дома, больницы, поликлиники, школы - все построили коммунисты. А тебе и таким уб..дкам как ты гореть в аду, чтобы не плевал на своих дедов и отцов, тварь!
Борис Николаевич
Ну, значит ты сам или из буржуйского роду племени, или мошенник, или ворюга! Ибо только у таких мразей могут быть такие мысли! А у нормальных людей они вызывают нормальную блевотину на подобные статьи!
Серж Прологов
Не понял. А что порочного в "буржуйском роду-племени"? Ты, скот ебаный, кажется сеешь социальную рознь в СМИ?
Nikolay Stepanov
Дура! И без комуняк создали бы не хуже, только без неисчислимых жертв и исковерканных судеб.
Nikolay Stepanov
Вот так и знал, что окрысятся на меня сторонники комуняк. И без них сделали бы не хуже, только без неисчислимых жертв и исковерканных судеб.
Лада Крымова
Дремучее существо, выходит, что до 17-го года в РИ не было электричества, больниц, школ и даже зданий? Все-все построили коммунисты? И беспартийных не привлекали? Сектантская вера, помноженная на демоническую злобную одержимость. Действительно, впору вызывать экзорциста. .
Ингерман Ланская
выкидыш егешный, это Мск в 1896-м
Дмитрий Демочкин
МОжно как угодно относиться к автору, но коммунисты по всему миру показали нежизнеспособность своего учения, утопичность и вредность. Все страны, а из было немало, которые из-за подачек или давления СССР выбрал этот путь ,давно от него отказались. Осталась Северная Корея. Китай-только название. и Куба уже совершенно другое.
Татьяна Тучак
Еще один продажный бот, будьте вы прокляты иуды!
Серж Прологов
Слушайте, робяты! Ани слишком ли мы заигрались в толеорастию? Г. Гарант Конституции! ДОКОЛЕ всякая сволочь будет изгаляться в проклятиях, оскорблениях и унижениях БОЛЬШИНСТВА граждан страны?
Дмитрий Демочкин
Вы про себя? Судя по типичным истерикам , бот-это ВЫ!(
Борис Николаевич
Это ты то, вражина,"большинство" населения страны ?! Ну! Ну! Время покажет кто является большинством народа в стране!
Светлана
Скорее Вы оскорбляете всех ---
Серж Прологов
А где тут ВСЕ? Тут речь о ПЕРСОНАЛИЯХ!
Светлана
Вот этот комментарий 2 к примеру ---
Татьяна Тучак
Статья заказная - дизлайк поставить невозможно. Писали продажные зомбопутинцы.
Ингерман Ланская
чмо бандеровское, ты про свой бандерстан страдай..
Игорь Воробьев
Руководство Северной Кореи придерживается своего курса только потому, что при любом другом они сразу потеряют власть. Хотя, конечно, знают, что это всё равно ненадолго.
Дмитрий Демочкин
Увы! Не знают! Те,кто догадывается-бегут оттуда и их убивают. Даже у нас до сих пор есть еще фанаты КПРФ, свято верящие в правильность Папы Карло, Энгельса и Ленина.
Nikolia Vovchenko
Руководство Сев.Кореи отрабатывает задуманную для неё роль...
Серж Прологов
А почему "русский"? Сталин был грузин, Троцкий еврей, картавый полу-калмык (или кто там), полу-немец с примесью иудаизма, войну выиграли на АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ нефти и пр.пр.пр... ни слишком ли фашизм-зюгандосарнизм расшевелился?
Дмитрий Демочкин
Вы как-то забыли Берию, Ордженикидзе, Ягоду,......лень перечислять. Там сплошные русские сидели)))
Серж Прологов
Ну так и мне лень перечислять. Потому что есть еще и Шаумян и Каганович и много кто. И хер его знает что бы мы (сссрань) делали без УЗБЕКСКОГО хлопка, без украинской промышленности, без казахского хлеба. Да и полезные ископаемые (мы так гордились, что "у нас вся таблица Меделеева!") были разбросаны по ВСЕЙ территории страны
Борис Николаевич
Ты сейчас посмотри какие в фворитах русские Роттенберги, Вексельберги Абрамовичи, Миллеры, авторы конституции Клишасы, ну очень русские! Но это так к слову. Я ничего не имею против разных национальностей! Вовсех национальносях большинство народа это порядочные люди, трудяги. Но и мироеды так же всех национальностей есть мироеды, и им пелвать кого грабить хоть своих соплеменников, хоть другие народы! Так что ты тут не намекай ни национальные принадлежности основателей Советского Социалистиеского государства!
Серж Прологов
И что? Ты, сука фашистская, ну-ка рассказал быстренько, где мы речь ведем о сегодняшнем персонализированном национализмировании? то у вас, мрази гитлеровской, "всех успехов добились русские"...
Светлана
Зюганов коммунист ??? Он из приспособленцев КПСС...
Светлана
В России есть где выращивать хлопок ??? Таблица Менделеева есть и в Казахстане... Да вы ещё и националист...
Светлана
Светлана
((( "всех успехов добились русские"... ))) ??? --- А как же остальные национальности СССР ??? В ВОВ плечом к плечу с русскими били фашистов разные национальности... Или отрицать будите ??? Учите историю и пополняйте запас слов когда комментируете.
РОМАН Молчанов
При чём здесь,конкретные личности ? Народ жил замечательно ! И этого достаточно.
Ирина
Советские коммунисты решили ВСЕ проблемы ,доставшиеся им от РИ ,включая массовые эпидемии ,голод каждый 2-3 года ,неграмотность большинства населения ,промышленная отсталость РИ ,а вот их бесноватые враги ,захватившие республики СССР ,угробили ВСЕ отрасли в них ,доказали ,что они способны создать кучу проблем своей стране и народу ,но категорически не способны решать проблемы ,а только трусливо сваливать ответственность за них-на коммунистов ,чекистов ,русских/москалей ,Запад .
sergo38 Марков
👏
Виктория Козина (Гуща)
Ну, дура баба. Это как же надо было ненавидеть свой народ, что бы устроить в стране поголовную грамотность, 8-часовой рабочий день и прочие ужасы вроде бесплатной медицины, образования и прочих безобразий вроде освоения Сибири и Дальнего востока.
Вячеслав Пронин
Фу,какая гадость.!Прчитал,а впечатление такое будто испачкался.Сказать,что автор дебил с самомнением на аналитику,значит ничего не сказать...
Александр
БСК (бред сивой кобылы).

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