Белый дом увидел признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в четверг, 21 апреля, заявил, что американская администрация замечает признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам РФ (ВС).
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в четверг, 21 апреля, заявил, что американская администрация замечает признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам РФ (ВС).
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