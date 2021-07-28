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Овечкин продлился с «Вашингтоном», «МЮ» взял Варана, золото в гимнастике и тхэквондо, Цорн распродает «Локо», «Ростов» – «Зенит» без зрителей и другие новости утра

1. Российский форвард Александр Овечкин продлил соглашение с «Вашингтоном». Новый контракт рассчитан на 5 лет и 47,5 млн долларов.

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