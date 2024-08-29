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Людей чудом не оказалось на остановке, в которую влетела BMW

Людей чудом не оказалось на остановке, в которую влетела BMW

До сих пор не утихают страсти по дорожно-транспортному происшествию двухдневной давности. В шесть утра в Симферополе BMW то ли ехал, то ли несся (показания свидетелей разнятся) по проспекту Кирова и сначала врезался в столб, а потом отлетел на остановку общественного транспорта – водитель то ли уснул за рулем, то ли не справился с управлением.

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