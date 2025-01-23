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Трамп: Тысячи террористов и убийц свободно разгуливают по США

Трамп: Тысячи террористов и убийц свободно разгуливают по США

Президент США Дональд Трамп сообщил о присутствии тысяч террористов и десятков тысяч убийц, свободно перемещающихся по стране.

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Комментарии
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Амара Карпова
Смешно😂когда их не было а Америке?😅США-страна убийц и террористов💯🤬
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