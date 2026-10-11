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Потеря Рафиньи не спасет турок: каталонцы все равно заберут победу. Прогноз на «Галатасарай» — «Барселона»

Потеря Рафиньи не спасет турок: каталонцы все равно заберут победу. Прогноз на «Галатасарай» — «Барселона»

Но свой гол команда Батракова забьет.Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» дома постарается остановить набравшую феноменальный ход «Барселону».

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