Но свой гол команда Батракова забьет.Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» дома постарается остановить набравшую феноменальный ход «Барселону».
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