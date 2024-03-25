После трагедии в Крокус Сити Холл миграционное законодательство ужесточится

Любовь

Не слишком дорого обходятся нам мигранты? Теперь еще и всю полицию бросят на контроль за мигрантами. Они пользуются вместе с семьями медициной, получали мат. капитал, в школах требуют учителей, которые обучали бы их на родном языке, а работать на стройках половина из них отказывается, они другим промышлять умеют. Так, не проще ли вообще оставить только тех, кто в самом деле работает уже не один год здесь и не имеет никаких противоречий с законом, а остальных отправить назад в родную стихию? Если нужно, то и лишить российского гражданства всю семью депортируемых. И никакой толерантности!