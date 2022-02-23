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Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Особую признательность он выразил ветеранам армии и флота, которые, выполнив свой воинский долг, прививают молодому поколению дух патриотизма.

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