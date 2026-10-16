Новая партия истребителей F-16 прилетит на Украину до конца года Бельгия до конца этого года поставит Украине ещё десять истребителей F-16.
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"Новая партия истребителей F-16 прилетит на Украину до конца года". Только к этому времени посадить самолёты будет некуда))).