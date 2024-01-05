Скорой помощи разрешили спасать людей без их согласия

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, согласно которому бригады скорой помощи смогут оказывать пациентам помощь вне медицинской организации без процедуры их письменного согласия, если это необходимо для спасения жизни.
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