Ассанжу по условиям сделки запретили посещать США без особого разрешения

Журналисту из Австралии, основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу в рамках его сделки с частичным признанием вины запрещено посещать Соединенные Штаты без особого разрешения, говорится в заявлении минюста США, опубликованном 25 июня на сайте ведомства.
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