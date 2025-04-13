В рубрику #НАКИПЕЛО Жители Новоаннинского пришли в шок, оттого как "отдыхают" некоторые горожане: "Весна.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Жители Новоаннинского пришли в шок, оттого как "отдыхают" некоторые горожане: "Весна.