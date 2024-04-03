В Петербурге под арест отправили учительницу, ударившую ребенка-инвалида

Татьяна Жихарева свою вину не признала Мировой суд в Петербурге арестовал на 10 суток учительницу начальных классов школы № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья на Васильевском острове, которая нанесла побои одному из учеников в апреле 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов.