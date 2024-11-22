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В Белом доме заявили, что применение «Орешника» не повлияет на поддержку Украины

В Белом доме заявили, что применение «Орешника» не повлияет на поддержку Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 21 ноября на брифинге заявила, что пуск новейшей российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США в вопросе украинского конфликта.

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