На закупку оборудования и подготовку к выпуску 2-нм продукции TSMC потратит $12,3 млрд за два годаКак поясняет публикация на страницах тайваньского ресурса Commercial Times, прогресс TSMC в расширении объёмов производства чипов по передовым техпроцессам и освоении их новых этапов будет во многом зависеть от способности ASML поставлять новое оборудование.