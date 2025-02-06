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«Китайский Новый год в Москве»: гастрономические открытия на Манежной площади

«Китайский Новый год в Москве»: гастрономические открытия на Манежной площади

На площадке угощают жареным рисом янчжоу и утиным супомВ столице продолжается фестиваль «Китайский Новый год», который приурочен к 75-летию отношений между Россией и Поднебесной.

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