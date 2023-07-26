Ни шагу назад! Эрдоган хочет вернуть зерновую сделку

Да пошел этот усатый таракан берегом. Хрен им а не зерновую сделку!!

Пора прижать этого гнилого "союзника" !!!!! Борзеет не по годам!!!

Tania Еременко

Никаких сделок с неверными! Еще и от пожаров их спасаем, а они нам цены взвинчивают на курортах. Не верить туркам!