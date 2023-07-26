Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить так называемую зерновую сделку.
Ни шагу назад! Эрдоган хочет вернуть зерновую сделку
Комментарии
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владимир кирилюк
Да пошел этот усатый таракан берегом. Хрен им а не зерновую сделку!!
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15 час.
Сергей Рубцов
Пора прижать этого гнилого "союзника" !!!!! Борзеет не по годам!!!
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14 час.
Tania Еременко
Никаких сделок с неверными! Еще и от пожаров их спасаем, а они нам цены взвинчивают на курортах. Не верить туркам!
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13 час.
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