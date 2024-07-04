14 историй, по которым впору слезливые мелодрамы снимать

Вот многие в детстве мечтают быть супергероями, а вообще-то стать супергероем очень легко. Для этого даже не нужно уметь летать или повелевать временем — достаточно лишь делать спонтанное добро: укрыть незнакомца от дождя, развлечь хнычущего ребенка в очереди.