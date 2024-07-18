Южная электросетевая компания Китая укрепляет сотрудничество с Узбекистаном в сфере зеленой энергетики

Ташкент, 18 июля /Синьхуа/ -- Южная электросетевая компания Китая /China Southern Power Grid/ на днях завершила частичное приобретение акций узбекских ветроэлектростанций "Баш" и "Джанкельды", а также сопутствующего проекта ЛЭП.
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