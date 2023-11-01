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Депутат Бессарабов рассказал, что нужно для скорейшего поражения противника на СВО

Депутат Бессарабов рассказал, что нужно для скорейшего поражения противника на СВО

Он указал, что в стране хватает свободных рук, но их почему-то не используют Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что все доступные силы необходимо направлять на помощь нашим солдатам на передовой.

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