Депутат Бессарабов рассказал, что нужно для скорейшего поражения противника на СВО

Он указал, что в стране хватает свободных рук, но их почему-то не используют Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что все доступные силы необходимо направлять на помощь нашим солдатам на передовой.
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