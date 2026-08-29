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За рулем

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Давно напрашивалось: китайцы совместили панорамную крышу с солнечной батареей

Давно напрашивалось: китайцы совместили панорамную крышу с солнечной батареей

Фотоэлектрическую крышу на основе перовскита запустил в прототипирование инженерный центр Hongqi. Перовскит – это титанат кальция, довольно редкий минерал, отличающийся легкостью и гибкостью.

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