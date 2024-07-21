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Спички - не игрушка

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Начались залпы, люди прятались: Жертва "развода" запустил фейерверк в военкомате в Калуге

Начались залпы, люди прятались: Жертва "развода" запустил фейерверк в военкомате в Калуге

Царьград Фото: Walter G. Allgöwer/http://imagebroker.com/#/search//Globallookpress В Калуге в здании военкомата мужчина, как сообщают СМИ, обманутый мошенниками, запустил фейерверк.

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