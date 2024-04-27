Росатом начал изготовление реакторной установки для АЭС “Пакш-2” Госкорпорация отчиталась о ходе строительства новой атомной электростанции в Венгрии.
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Росатом начал изготовление реакторной установки для АЭС “Пакш-2” Госкорпорация отчиталась о ходе строительства новой атомной электростанции в Венгрии.
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