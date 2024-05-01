А что, так можно было? Почему у нас не так? (О мигрантах.)

Александр Серия резонансных и ничем внешне не спровоцированных нападений на прохожих с применением холодного оружия, которые произошли в последние несколько дней в Южной Корее, серьезно перепугала местных жителей, поставив под сомнение имидж страны с "почти нулевым уровнем уголовной преступности".Панические настроения подогреваются тем, что в интернете появилось большое количество анонимных постов, обещающих продолжение подобных атак. Чтобы хоть как-то успокоить людей, власти Республики Корея (РК) пошли на демонстративное патрулирование улиц с использованием броневых машин полиции и стражей порядка, вооруженных автоматическим оружием. Эксперты называют эти шаги "эффектным, но неэффективным шоу", но признают, что быстрого решения проблемы нет, а общество, возможно, столкнулось с волной новых массовых преступлений, о которых корейцы ранее слышали только из зарубежных новостей.

Владимир Фоминых нам бы тоже очень хотелось чтобы они вели себя как люди....