Цитата: "Очень сильно был удивлен разницей поведения мигрантов в Южной Корее. Казалось бы, те же узбеки, киргизы, таджики.
А что, так можно было? Почему у нас не так? (О мигрантах.)
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Александр
Серия резонансных и ничем внешне не спровоцированных нападений на прохожих с применением холодного оружия, которые произошли в последние несколько дней в Южной Корее, серьезно перепугала местных жителей, поставив под сомнение имидж страны с "почти нулевым уровнем уголовной преступности".Панические настроения подогреваются тем, что в интернете появилось большое количество анонимных постов, обещающих продолжение подобных атак. Чтобы хоть как-то успокоить людей, власти Республики Корея (РК) пошли на демонстративное патрулирование улиц с использованием броневых машин полиции и стражей порядка, вооруженных автоматическим оружием. Эксперты называют эти шаги "эффектным, но неэффективным шоу", но признают, что быстрого решения проблемы нет, а общество, возможно, столкнулось с волной новых массовых преступлений, о которых корейцы ранее слышали только из зарубежных новостей.
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12 час.
Владимир Фоминых
нам бы тоже очень хотелось чтобы они вели себя как люди....
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11 час.
Милада Семидола
Никогда они не будут у нас вести себя нормально. Это еще с советских времен. Сама я с Алма-Аты, жили в Нуреке, была в командировке в те времена в Ташкенте. И я знаю не по наслышке, как они себя ведут по отношению к русским. Особенно с женщинами. Надо давать отпор.
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4 час.
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