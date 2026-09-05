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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» проиграл в 3-й раз в сезоне – ЦСКА. У петербуржцев 8 побед, дальше – игра с «Локомотивом»

« Зенит » потерпел третье поражение в сезоне. Сегодня команда Сергея Семака уступила ЦСКА со счетом 1:2 в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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