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Что такое «ретроградный Меркурий», о котором все столько говорят, с точки зрения астрономии

Что такое «ретроградный Меркурий», о котором все столько говорят, с точки зрения астрономии

Поясняющее видео прилагается! Посмотри его, прочти эту статью — и на свете не останется девушки, которая не будет просить тебя: «А расскажи еще о ретроградном Меркурии!» «Это все потому, что ретроградный Меркурий!» Или даже просто: «Ретроградный Меркурий!» Так говорит кто-нибудь в твоем окружении, когда случается что-нибудь совершенно жуткое и катастрофическое: астероид падает на Землю и разносит ее в нанощепы, коллектив лишают премии, в тонущей лодке все перессорились из-за последнего спасательного жилета… фото: NASAДавай же раз и навсегда разберемся, что это за «ретроградный Меркурий» такой!Надеемся, за 10-11 лет школы ты хотя бы пару раз забегал на уроки астрономии, физики и прочего естествознания и прослышал, что планеты Солнечной системы, в том числе наша Земля, вращаются вокруг Солнца? Может быть, ты даже краем уха уловил, что планеты находятся на разных расстояниях от светила — одни ближе, другие дальше, что длины орбит у них разные и скорости движения по орбитам тоже не одинаковые?Так вот, планеты могут совершать два вида движения: прямое (директное) или попятное (ретроградное).

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