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Инспекторам МАГАТЭ предоставят доступ для осмотра ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут осмотреть Запорожскую АЭС после обстрелов со стороны киевских войск, но строго в рамках их мандата заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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