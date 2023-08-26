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Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он решил ждать трансфера до закрытия окна. «МЮ» не делал предложений, все зависит от продаж

Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он решил ждать трансфера до закрытия окна. «МЮ» не делал предложений, все зависит от продаж

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, опорника нет в составе «Фиорентины» на завтрашний матч Серии А против «Лечче», так как он решил до закрытия трансферного окна дожидаться возможности перейти в другой клуб.

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