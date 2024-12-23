Как во время движения машины избавиться от налипающего на дворники снега

С наступлением зимы многие автомобилисты в России уже столкнулись с неприятными последствиями морозов: щетки стеклоочистителей, под воздействием снега и льда, теряют свою эффективность, создавая угрозу безопасности на дороге.
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